  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الإفراج عن 413 سجينًا بعفو رئاسى

بوش

الفقي: "مبارك" كان يضايق "بوش" بهذه الكلمة

مستوطنون

150 مستوطنًا يعاودون اقتحام الأقصى

شعبان

شعبان عبد الرحيم لـ"أمريكا": "يا حقوق الإنسان"

منوف

السكة الحديد: لا صحة لحريق بقطار منوف

تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجوي الملكي الأردني

سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها

هيفاء حسين

فنانة شهيرة: "الأقصى قبلة اليهود"

محمد صلاح وابوتريكة

"أبوتريكة" يدافع عن محمد صلاح

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

مذيعة الجزيرة

مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة : " الرزانة زينة النساء"

طلب إحاطة حول تضارب بيانات "الصحة" حول أداء "معهد القلب"

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

#

مصر تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للأسلحة فى العالم

#

محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة بشأن إقالة مدير معهد القلب

#

وزيرة الصحة تصل معهد القلب فى زيارة مفاجئة

قتل الاطفال

مقتل طفل

الخلافات الزوجية

الشك في السلوك

تقدم الدكتور النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن تضارب البيانات الصادرة من الوزارة الصحة والسكان حول معدلات أداء معهد القلب.

وقال النائب في بيانه، إنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018 أصدرت وزارة الصحة بيانًا لنشر تفاصيل إنجازاتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، متفاخرة بأن أعلى مكان أجرى عمليات ضمن المبادرة هو مستشفى القلب التابع لها بإجمالي 4952 عملية، إلا أنه وتزامنًا مع إقالة مدير معهد القلب السابق (جمال شعبان) تم اتهام الإدارة السابقة للمعهد بالتقصير في مهام عملها.

وأضاف أنه فيما يخص تعذر العمليات بالمعهد ما بين 1 يناير و18 فبراير من العام الحالي، وهو ما يذكر للتدليل على التقصير الحادث بالمعهد، فقد تحدث الكثير من المتخصصين أن ذلك يرجع لتغيير برامج قوائم الانتظار من قبل الوزارة، وهو تعذر مفتعل لاحتساب الوزارة أن مجرد توزيع الحالات على المراكز يعني انتهاء القوائم، وهو غير صحيح لأن عمليات القلب المفتوح قد تطول تحضيراتها لأسابيع.

ولفت إلى أنه وقف العمل ببرنامج تسجيل 2018 البسيط، واستحداث العمل ببرنامج 2019 المتطور لم يسمح بتسجيل إفادة انتهاء الجراحة للكثير من المرضى على عكس الدفاتر.

وأوضح أنه حتى منتصف فبراير تم تسجيل 11 حالة، في حين أن الدفاتر سجلت أكثر من 300 حالة، ويرجع ذلك التشتيت لعدم سماح الوزارة باستخدام النظامين مؤقتا معا.

وأشار إلى أن قرار إنهاء تكليف رئيس المعهد يعد قرارا تعسفيا وغير مدروس من وزيرة الصحة، حيث إن مدير المعهد من الكفاءات التي أحدثت تغييرا في معهد القلب، وله بصمات واضحة في التطوير والانضباط.

وقال إن الدكتور جمال شعبان استطاع تطوير مبنى معهد القلب في زمن قياسي، وتم تجهيزه بأحدث غرف العمليات: "9 كبسولات" للقلب المفتوحة ومثلهم لقسطرة القلب.

ولفت غيته إلى أن قرار الإقالة سبب حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء، لاسيما أن الدكتور شعبان بالكاد تم تكريمه على إنجازاته بالمعهد والتي من أهمها القضاء على قوائم الانتظار بالمعهد، مما يعكس تناقضا في القرار.

وقال: "لمصلحة من يتم تجريف أي كفاءات بوزارة الصحة؟ ما هي معايير اتخاذ القرارات التي من شأنها تحدث تأثير سلبي أكثر مما هو الحال؟ ما هو كشف إنجازات معهد القلب خلال فترة تولي المدير المقال مؤخرا؟ ما هي الأسباب الحقيقية لهذا القرار؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طفل 9 سنوات يشنق شقيقته أثناء لهوهما في المنزل
» يعاشر ابنته لمدة 14 عامًا وينجب منها 4 أطفال
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» "كاف" يستقر على 6 ملاعب لاستضافة مباريات أمم أفريقيا
» الأب الكفيف يغتصب طفلته.. والطب الشرعى يحسم القضية
» فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت تجسيد السيد المسيح
» قطار يصدم سيدة ونجلها بمحطة مصر .. وهذا ما حدث لهما
» فنانة شهيرة: زوجي الفنان خانني 3 مرات
» مدير أعمال هيفاء وهبي يرد على رسالتها: يالهوي هيغمى عليا
» فنانة شهيرة: 5 صفات لو وجدتها في أي رجل فلن أسمح له بالاقتراب مني
» "هتقابل ربنا بايه؟" .. هكذا رد الموسيقار عبد الوهاب على هذا السؤال

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني