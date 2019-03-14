تقرير إنجليزى: «صلاح» مصدوم من هذا الأمر

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ذكر موقع، إيجيبت إندبندنت، الصادر بالإنجليزية، أن محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني، خرج أخيرًا عن صمته وعبر عن استيائه من الانتقادات التي تعرض لها من قبل الجماهير المصرية والعربية، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك الإسكندرية، والذي أعلن فيه "صلاح" سفيرًا له .

وكان محمد صلاح قد كتب منذ يومين على حسابه الرسمي  "تويتر": "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح أن ده بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

تعرض صلاح مؤخرًا للانتقادات بعد تصريحاته في مؤتمر صحفي عقده بنك الإسكندرية، والذي أعلن فيه "صلاح" سفيرًا رئيسيًا له في 11 مارس، إذا اتهمه رواد السوشيال ميديا بالغرور والغطرسة .

وصرح "صلاح" في المؤتمر الصحفي قائلاً: "أنا أتعرض لضغوط كبيرة من مصر وأفريقيا أيضًا، فأنا في وضع ومكانه لم يصل لها أحد من قبل، ولدي تأثير ملحوظ على الناس".

وأكد أنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا لوسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أحدهم قد يمدحه بينما يترك آخر تعليقًا مهينًا في وقت واحد.

وأضاف: "أنه أصبح أكثر حكمة وأكثر اهتمامًا بالقراءة، ووسائل الإعلام الأخرى، واللعب مع الأصدقاء أكثر من الوسائط الاجتماعية. كما أعرب عن إدراكه الذاتي للنقد، مؤكداً أنه يعرف بالضبط ما يجب أن يعمل عليه".

واستطرد: "أريد التعلم دومًا واستغلال كل وقت ممكن للعمل والتعلم، لكن مشكلتنا في مصر أننا لا نريد أن نبذل أي جهد، نريد أن نصل لما نريد بأريحية ودون أن تعب".

في المقابل ساند "صلاح"بعض الإعلاميين ونجوم مرة القدوم، حيث قال الإعلامي عمرو أديب: "لا بأس يا صلاح، أنت مقيم في لندن ولا تتابع الهراء الذي يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي"، كما نصحه بتجاهل الانتقادات والتركيز على مستقبله المشرق.

ودافع أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، عن الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح، فليس عيبًا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ، بل ربما تكون هذه النقطة هي مصدر قوته".

وتابع: "صلاح لن يتكرر كثيرًا، استمتعوا به وافتخروا أنه مصري وحتى وإن أخطأ من وجهة نظركم.. حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد!!".

ويذكر أن  محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 للعام الثاني على التوالي، حيث يعتبر  رابع لاعب أفريقي ينتزع هذا اللقب متتابعًا بعد الحاج ضيوف ، صموئيل إيتو ، يايا توري.

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