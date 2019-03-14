"أبوتريكة" يدافع عن محمد صلاح

14 مارس 2019 - 10:17 ص

دافع اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن اللاعب الدولي محمد صلاح بسبب تصريحاته الأخيرة بأنه أول لاعب عربي أو أفريقي يصل لهذا المستوي.

وقال "أبو تريكة" في تصريحات تليفزيونية: "صلاح عمره ما اتكبر ومحب للخير، وهو بطل الشعب، الناس يجدوا نفسهم فيه، لأنه خرج من الطبقة الفقيرة بمصر".

وأضاف: "الشعب المصري يريد صلاح أفضل لاعب في العالم ولما ننتقد ننتقد بشدة وبعشم".

وتعرض صلاح لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته عن أنه وصل لمستوى لم يصل إليه أي لاعب على المستوى العربي أو الأفريقي، قبل أن يرد اللاعب عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر"، منتقدًا ذلك الهجوم.