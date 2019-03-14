الإسماعيلي يخوض أول مران بتونس استعدادًا للأفريقي

14 مارس 2019 - 10:19 ص

يخوض فريق الإسماعيلي، أول مران له بتونس استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

ومن جهته قال محمد محسن أبو جريشة، مدرب الفريق سنلعب بكل جدية أمام الفريق التونسى من أجل إكساب اللاعبين مزيد من الخبرات الأفريقية التى افتقدناها فى النسخة الحالية للبطولة القارية".

واستكمل: "نسعى للتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل العودة لمكانتنا الطبيعية".

وكان الفريق قد خاض مرانًا استشفائيًا أمس الأربعاء، قبل أن يخوض المران الأخير قبل السفر إلى تونس.