عامل يقتل ابن زوجته بسبب الشك فى القليوبية

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كشفت الأجهزة الأمنية في القليوبية غموض مصرع طفل عمره عام و3 أشهر حيث تبين أن زوج والدته اعتدى عليه بالضرب المبرح حتى الموت لشكه في سلوك الأم وتركها المنزل لمدة عامين.

وكان العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة تلقى بلاغًا من مستشفى ناصر العام بوصول "محمود.ا.ه" رضيع يبلغ من العمر عامًا و3 أشهر "غير مقيد بالأحوال المدنية" من منطقة منشية عبد المنعم رياض جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثة تبين وجود زرقة بالوجه، واحتمالية أن تكون الوفاة بسبب إسفكسيا الخنق.

بالفحص تبين من سؤال والدة الطفل، وتدعى "صفية ف ا" ربة منزل، أكدت قيام "أحمد ه م" عامل بكافيه "زوجها عرفيًا منذ عام 2016م" بالاعتداء على طفلهما المتوفى بالضرب والتسبب في وفاته، وذلك لتركها منزل الزوجية منذ عامين لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأشارت أم الطفل إلى أن المتهم دائم الاعتداء على الطفل منذ عودته للمنزل، موضحة أن الطفل المتوفى ليس نجله.

وتمكن المقدم محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لشكه في نسب الطفل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إداري قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة الواقعة.

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