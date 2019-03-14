السكة الحديد: لا صحة لحريق بقطار منوف

14 مارس 2019 - 10:43 ص

أعلنت هيئة السكة الحديد -صباح اليوم الخميس- عن تأخر قطار رقم 532 ركاب منوف للقاهرة بمحطة شلقان نتيجة عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة بمارش الجرار تم الاستعداد بجرار بديل واستأنف القطار رحلته متأخرًا 55 دقيقة، كما تنفى الهيئة ما تم نشره ببعض المواقع عن وجود حريق بالجرار.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم الاستعداد بجرار آخر بديل، كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.

يأتي هذا عقب تردد أنباء عن اندلاع حريق محدود بجرار قطار منوف المتجه إلى محطة مصر، أثناء مروره بمحطة شلقان بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية .

وقال مصدر أمني إن الحريق وقع بجرار قطار مميز وتسبب في ذعر بين الركاب دون تسجيل أي إصابات حتى الآن، وجار العمل على محاصرة النيران لسرعة تحريك القطار.