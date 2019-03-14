أمين: "اللي هايجي جنب صلاح هكله بسناني"

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قال الإعلامي تامر أمين، إن تصريحات النجم العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الأخيرة لا تستدعي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها منذ عدة أيام .

وأشار خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، إلى ضرورة عدم الانسياق وراء حملات تشويه الرموز.

وتابع تعقيبه في انفعال، قائلًا: "اللي هيقرب من صلاح هاكله بسناني، واللي يقرب من مجدي يعقوب أو عادل إمام أو محمد منير أو عمرو دياب، أو أي رمز بنفتخر بيه في مصر هاكله بسناني".

وتعرض النجم العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لموجة انتقادات بعد تصريحاته الأخيرة بأنه يعلم أن الضغوطات عليه كبيرة بسبب المكانة التي وصل إليها، ولم يصل لها أي مصري أو عربي أو أفريقي من قبل.

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