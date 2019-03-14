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حريق قطار "طنطا – القاهرة" وتوقف الحركة لمدة ساعة

قضايا وحوادث

حريق قطار
حريق قطار

أحمد الشربينى

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تعطلت حركة القطارات على خط الشرق "القاهرة - المنوفية" المار بمدينة القناطر الخيرية في محطة الحادثة، إثر نشوب حريق محدود في جرار القطار 32 القادم من طنطا في اتجاه القاهرة صباح اليوم، وتمت السيطرة على الحريق واستبدال الجرار بعد توقف للحركة دام ساعة.

ودفعت أجهزة مجلس المدينة برئاسة رحاب المزين بأتوبيسات نقل جماعي وميكروباصات لنقل الركاب للقاهرة بعد تعطل الجرار.

وكان المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر تلقى بلاغًا من مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر بورود إخطار بتعطل قطار 32 طنطا - القاهرة بمحطة الحادثة بدائرة المركز.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لعربات القطار أو كابينة قائد الجرار، وجرى استبدال الجرار والتحفظ عليه.

وتبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية أن الحريق نشب فجأة في جرار القطار رقم 32 المتجه من طنطا إلى القاهرة عبر خط منوف المار بالقناطر الخيرية، حيث تم السيطرة على الحريق المحدود دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وجرى استبدال الجرار لاستكمال الرحلة بعد تعطل ساعة.

وقال مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر إنه فور إبلاغ أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر بالحادث أمرت رحاب المزين رئيس مجلس المدينة بالدفع بـ 4 أتوبيسات نقل جماعي وعدد من سيارات الأجرة لنقل ركاب القطار لوجهتهم بالقاهرة، حيث إن القطار كان يقل عددًا كبيرًا من المواطنين المتجهين لأعمالهم وجامعاتهم وقضاء مصالحهم بالقاهرة.

وأكد شداد أنه تواجدت بموقع الحادث سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم إجلاء نسبة كبيرة من ركاب القطار دون أي خسائر أو إصابات.

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