"نتنياهو" متخوف من موقف البرازيل تجاه القضية الفسطينية

14 مارس 2019 - 10:52 ص

غضب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، من الزيارة المرتقبة للرئيس البرازيلى اليميني جايير بولسونارو، وذلك بسبب عدم حسم دولته هذه اللحظة من قرار نقل السفارة البرازيلية إلى القدس فى إطار تنفيذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال موقع والاه الإسرائيلي، اليوم إن زيارة الرئيس البرازيلي، لإسرائيل تحمل صدام لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب قرار نقل السفارة للقدس الذي لم يحسم بعد.

وأضاف الموقع أن زيارة الرئيس البرازيلي ستكون نهاية الشهر، لكنه قد لا يتمكن من تنفيذ وعده بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وهي الخطوة التي يعارضها ضباط بالجيش في حكومته.

وقال مسئول حكومي فى البرازيل إنه "لم يتخذ قرار بعد بشأن نقل السفارة الذي يمكن أن يعزز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية".

وذكر المسئول المطلع على الأمر لكنه طلب عدم نشر اسمه: "يجب الإدلاء بتصريح ما عن السفارة خلال الزيارة".