» يعاشر ابنته لمدة 14 عامًا وينجب منها 4 أطفال

14 مارس 2019 - 10:54 ص

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية إحالة أوراق نقاش عاشر ابنته لمدة 14 عاما وقتله 4 أطفال أنجبهم منها إلى المفتى وتحديد جلسة 2 أبريل المقبل للنطق بالحكم

بداية الأحداث تعود عندما تلقى اللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز فايد يفيد بورود بلاغ للرائد محمد هشام، رئيس مباحث فايد، من نجل المتهم يفيد بمحاولة والده الاعتداء على ابنته الصغرى "ج"، "16 سنة" جنسيًا، وفرار الفتاة وشكواها لأخيها.

وتمكن رئيس المباحث من القبض على الاب المتهم على. م. م. م"، 53 عامًا نقاش مقيم دائرة مركز فايد وبمناقشته اعترف بأنه عاشر ابنته الكبرى "هـ" لمدة 14 عاما معاشرة الأزواج، وتحرر المحضر 4015 لسنة 2018، إدارى مركز شرطة فايد، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة حينها برئاسة المستشار أحمد أبو السعود رئيس نيابة فايد عن أن المتهم عاشر ابنته في سن 14 عاما، إلى أن بلغت سن 29 سنة.

وقال في اعترافاته إنه أنجب منها 4 أطفال كان يتخلص منهم بدفنهم في إحدى المقابر على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي.

كما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة أكد فيها أن زوجته مريضة نفسية وأنه كان يمارس الرذيلة مع نجلته الكبرى منذ قرابة الـ 14 عاما، وعندما كانت تحمل منه كان يقوم بتوليدها فى المستشفيات العامة بحجة سفر زوجها خارج البلاد ثم يقوم بعد ذلك بالتخلص من الأطفال، مشيرا إلى أن نجلته "هـ" كانت مخطوبة فى الآونة الأخيرة وحدد فرحها ولكنه تأجل بسبب حاله وفاة فى العائلة.

وقال فى اعترافاته أنه عندما حاول الاعتداء على نجلته الأخرى "ج"، 16 سنة، جنسيا فهربت والشكوى لأخيها والذى قام بالإبلاغ عنه مما أدى لافتضاح الأمر مع والده.