شعبان عبد الرحيم لـ"أمريكا": "يا حقوق الإنسان"

14 مارس 2019 - 10:54 ص

ناقش الشاعر إسلام خليل فى الأغنية الجديدة التى طرحها مؤخراً بصوت المطرب شعبان عبد الرحيم، حقوق الإنسان وعن القضاء المصرى العادل.

الأغنية جاءت كلماتها كالتالى "يا حقوق الإنسان يا حقوق الإنسان هنا وفى كل مكان من حق الإنسان أنه يعيش فى أمان ومن حقه يلاقى علاجه ويلاقى سكن يؤويه ويلاقى اللى بيحتاجه هدمه و لقمه تأويه، يا بتوع أمريكا وأوروبا يا بتوع صواريخ الناتو ناس حقهم يعيشوا بس بصواريخكم ماتوا بس بمدافعكم ماتوا".

وأضاف إسلام خليل من خلال الأغنية، "يا حقوق الإنسان يا منبع الأخلاق حق الإنسان راح فين فى سوريا والعراق حق الإنسان راح فين فى ليبيا والعراق واليمن والعراق، صعبان عليكم أوى انتقاء التمويلات مش الطفل اللى اتيتم و لا الجندى اللى مات متجوش تعلمونا معنى حقوق الإنسان فين حق الطفل السورى و اللى الواد اللى مات غرقان".

وتابع، "حق الإنسان عندنا معروف وجزاءه مناسب أن المظلوم ننصفه وأن الغلطان يتحاسب من حق الناس كلها ببساطه يعيشوا دنيتهم مش حد يفجر نفسه فى الشارع ويموتهم حق الشهيد وأهله هيرجع مهما يكون وقضائنا قضاء محترم و بيحكم بالقانون، وقناة الجزيرة والشرق وbbc ملهمش غير سيرتنا موضوع يكلموا فيه مالكم يبتوع أوروبا مالكم منينا لكل وطن عادته وكل بلد تقاليد بس خلاص".