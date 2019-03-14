فنانة شهيرة: "الأقصى قبلة اليهود"

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الأقصى

هيفاء حسين

قبلة اليهود

سادت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت الفنانة البحرينية "هيفاء حسين" صورا لها من داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث علقت عليها قائلة: "إن الأقصى قبلة لليهود".

وقد قامت بتعديل التعليق، بعد حملة هجوم من قبل نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت حسين في تعليقها المعدل على الصورة التي نشرتها في حسابها الخاص بموقع التواصل إنستجرام: "المسجد الأقصى أولى القبلتين وقبلة المسلمين وقبلة اليهود".

يأتي هذا عقب قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكريم هيفاء حسين ومنحها وسام الثقافة والفنون "مستوى الإبداع" من خلال مقره الرئاسي في مدينة رام الله.

وكانت هيفاء قد احتفلت مع من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام  بنشرها فيديو  تكريمها تقول: "نعم هذا هو الإنجاز الحقيقي .. الحمد لله تم تكريمي ومنحي وسام الثقافة والفنون مستوى الإبداع وهو وسام رئاسي من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على تقديمي دور ريتاج في المسلسل الوطني السياسي "خيانة وطن" . 

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