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رفض عشيقها الزواج منها.. فقتلت رضيعها بالدقهلية

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متهمة
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أحمد الشربينى

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قتل الاطفال

جريمة قتل

قتل طفلة

قتل الاطفال سفاحا

أقدمت فتاة على قتل طفلتها من عشيقها للتخلص من عارها بعد رفض العشيق الزواج منها والاعتراف بطفلته بمركز المنزلة فى الدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، يفيد بالعثور على جثة رضيعة، واختفاء والدتها فى المنزلة الجديدة، وبسؤال الأب، برر غياب زوجته للبحث عن ابنته "دعاء.ح.ع" 18 عاما، التي هربت خوفا من عقاب أسرتها، بعد حملها سفاحا.

وبمواجهة الأم اعترفت أن ابنتها الفتاة وهي أم الطفلة، التي عثر عليها وعمرها لم يتجاوز الشهرين وأنها كانت على علاقة غير شرعية بسائق، وتهرّب منها بعد أن حملت سفاحََا، واتفقت مع أسرتها على ادعاء أن الطفلة شقيقتها، لحين إقناع السائق بالزواج منها، ولم تتحمل تهربه منها ومعايرة أسرتها لها فقتلت رضيعتها خنقا بكتم أنفاسها بالمناديل ومخدة السرير.

واتفقت الفتاة مع أبيها التخلص من جثة الرضيعة على طريق فارسكور بدمياط وألقت الجثة بمشاركة ووالدتها بمكان مهجور توصلت إليه رجال المباحث مع تكثيف التحريات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها اللازمة والتحفظ على جثمان الطفلة وحبس الأم ونجلتها على ذمة التحقيقات.


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