"ميرى" و"شبانة" يبحثان حلا لأزمة تأمينات الصحفيين مع "التضامن"

14 مارس 2019 - 11:06 ص

اجتمع خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة، مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بالأمس، من أجل وضع حلول توفيقية لحل الأزمات التأمينية لجميع الصحفيين الذين تغلق صحفهم الورقية والإلكترونية لسبب أو لآخر.

وقالت والى خلال اجتماعها مع أعضاء مجلس "الصحفيين" أنها قررت إدخال جميع الصحفيين تحت مظلة، التأمينات الاجتماعية تحت مسمى الصحفي الحر، على أن يسدد الصحفي الاشتراكات التأمينية.

وأضافت أنها ستصدر قرارًا وزاريًا بذلك حرصًا على مصلحة الصحفيين وحفاظًا على مستقبلهم، وأكدت أنها ستراعي ذلك فى القانون الجديد الذى سيناقش قريبًا بمجلس االنواب.

ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء بحل المشكلة التأمينية للزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم؛ بعد صدور قرارات تعسفية بإقالتهم.