"التعليم" تعلن نتائج مسابقة "المعلمين" المؤقتة السبت المقبل

14 مارس 2019 - 11:17 ص

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، سوف ينظم بعد غد السبت مؤتمرًا صحفيا مهما بخصوص مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، إنه من المقرر خلال هذا المؤتمر، أن يتم الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة، وكذلك الإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد مع الفائزين في هذه المسابقة سيكون مؤقتًا غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر فقط.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت يوم 7 فبراير 2019 عن مسابقة لمنح عقود مؤقتة لسد عجز المعلمين في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لهذه المسابقة على الرابط الإلكتروني الموجود على موقع الوزارة حوالى 430 ألف متقدم.