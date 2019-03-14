الزمالك يحصل على موافقة مشاركة "ساسي" أمام المقاولون

14 مارس 2019 - 11:23 ص

تمكن رئيس الزمالك، من إقناع مسئولي الاتحاد التونسي لكرة القدم، بخوض فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ببطولة الدوري العام والمقرر لها 20 مارس الجاري، والانضمام بعد اللقاء مباشرة إلى معسكر نسور قرطاج.

وأجرى رئيس الزمالك، اتصالات خلال الساعات الماضية، مع اتحاد الكرة التونسي، لتأخير انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب.

وكان المنتخب التونسي استدعى فرجاني ساسي لمباراتي إي سواتيني والجزائر.