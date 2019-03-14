الإفراج عن 413 سجينًا بعفو رئاسى

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ودع 413 شخصا السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الاحتفال (بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (134) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (279) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

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