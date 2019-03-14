150 مستوطنًا يعاودون اقتحام الأقصى

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وقال فراس الدبس، مسئول الإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في بيان له إن أكثر من 150 مستوطنًا اقتحموا المسجد خلال ساعة والاقتحامات لا تزال مستمرة، حيث تتم الاقتحامات على الرغم من الهطول الشديد للأمطار.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت خلال الأيام الماضية إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الخميس للاحتجاج على فتح دائرة الأوقاف لباب الرحمة أمام المصلين.

وأرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء الماضي ، لمدة أسبوع قرارًا بشأن طلب النيابة العامة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة الإسرائيلية إصدار أمر بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وأضافت أن المحكمة قررت منح دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فترة 7 أيام إضافية للرد على طلب سابق للمحكمة بتوضيح أسباب عدم إغلاق المصلى.

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أعلن الأسبوع الماضي رفضه التعاطي مع المحكمة الإسرائيلية لأن لا صلاحية للقانون أو المحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس منذ منتصف الشهر الماضي حالة من التوتر إثر إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة.

يذكر أن  الشرطة الإسرائيلية كانت قد أغلقت "باب الرحمة"، عام 2003 في أوج الانتفاضة الفلسطينية، وجددت تمديده سنويًا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.




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