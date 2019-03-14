» طفل 9 سنوات يشنق شقيقته أثناء لهوهما في المنزل

14 مارس 2019 - 11:36 ص

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة شنقًا على يد شقيقها طفل 9 سنوات بأسيوط، وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفلة في منزلها شنقا أثناء غياب الأب والأم.

وبالفحص تبين وفاة الطفلة "داليا م ش"، 10 سنوات، مقيمة قرية أقور دائرة مركز أبوتيج، والاشتباه في شنقها على يد شقيقها بمنزلهما أثناء غياب الوالدين.

وأقر الطب الشرعي بوفاة الطفلة نتيجة الشنق بحبل، لوجود آثار تورم وتجلطات للدم في منطقة الرقبة.

وأكدت التحريات أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها الطفل "محمد م ش"، 9 سنوات، أثناء لهوهم في المنزل في غياب الوالدين وتواجدهما بالعمل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.