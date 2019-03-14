حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى الجيزة

14 مارس 2019 - 11:42 ص

وجهت الأجهزة الأمنية فى الجيزة عدة حملات لإزالة الإشغالات بدائرة قطاع أكتوبر لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق القطاع.

وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال المرافق عن ضبط "9 استاندات – 3 ترابيزات – قلاية – 2 عربة يد – 2 أسطوانة – شمسية – شعلة – 3 موازين – 500 لافتة إعلانية – تروسيكل".

كما تمكنت الحملة في مجال المرور، من ضبط "35 سحب متنوع – 100 كلبش – 70 نموذج 125".

وتحررت المحاضر اللازمة وعرضت على النيابات المختصة للتحقيق.