إيدي كوهين مهاجمًا داعية إماراتي: البخاري خط أحمر

14 مارس 2019 - 11:54 ص

شن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين هجومًا على الداعية الإماراتي وسيم يوسف بسبب هجومه على صحيح البخاري.

وكتب كوهين على حسابه في تويتر: "إلا الإمامين الشيخين الجليلين البخاري ومُسلم يا "وسيم يوسف".. ويحك طعنت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر طعنك في ثاني كتاب في الإسلام بعد القرآن وهو صحيح البخاري الذي حفظ السنة النبوية .. #البخاري_خط_أحمر".

كما شن ضاحي خلفان هجوما أيضًا على وسيم يوسف قائلاً: "العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد ان وسيم مفسر أحلام شاطر ".

وكتب أيضًا على حسابه في تويتر: "أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء.. فإنه يعبر عن مستوى فهمه".

وأضاف خلفان: "أنا شخصيا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته..لأنني أعرف منزلته في العلم".

وهاجم وسيم يوسف قائلاً: "كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور.. الأخ اسأل الله أن يهديك.. الغرور شين.. تراك يا وسيم تكره الناس فينا.. لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمنا"، متسائلاً: "كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعة أن تأتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه.. وتحدث الناس بهذا الحديث.. إذا حدثت بحديث قاله البخاري عليك الاعتزال".

يذكر أن وسيم يوسف قد أكد في مقطع فيديو أن الداعية ناصر الدين الألباني، ضعّف بعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري.

وأضاف أن الألباني في الفيديو الذي نشره وسيم يوسف، إن ما دون كتاب الله، هو من كتابة البشر، في إشارة إلى إمكانية التشكيك في صحة بعض الأحاديث المنسوبة للرسول عليه السلام.

وزعم وسيم يوسف أن تشكيك الألباني في البخاري لم يجد نقدا، فيما قام البعض بتكفيره.