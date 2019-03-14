"مميش" يمنح "مدبولى" درع قناة السويس

14 مارس 2019 - 11:56 ص

قدم الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، درع هيئة قناة السويس للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة وصوله إلى مقر الهيئة اليوم.

وقال مميش فى تصريحات صحفية إن قانون الاستثمار الجديد عمل على زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن القيادة السياسية كلفت الهيئة بالعمل على دفع عجلة التنمية.

كان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وكان في استقباله الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ السويس.