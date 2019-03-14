عودة الطيران السوري إلى القاهرة

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أفادت وزارة النقل السورية، بأن الحكومة تعمل على تشغيل ثلاث محطات جوية من اللاذقية إلى القاهرة، وذلك بعد أن أعلنت عودة الرحلات بين العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة اللاذقية والعكس بداية من يوم 26 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبوتنك الروسية أن الشركة السورية للطيران أكدت أن الرحلات إلى أبوظبي ستكون كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سوريا وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات، ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية، وهذه الرحلة تضاف إلى الرحلة الأسبوعية التي استمرت السورية للطيران بتسييرها من الشارقة إلى اللاذقية وبالعكس كل يوم جمعة.

وتابعت الوزارة  بأنها تعمل على تشغيل ثلاث محطات أخرى من اللاذقية إلى القاهرة والكويت والعكس، كما تدرس في الوقت ذاته تشغيل رحلة أسبوعية إلى العاصمة الروسية موسكو مع بداية فصل الصيف .


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