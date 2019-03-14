» "ماني" ينافس "ميسي" و"رونالدو" على هذا اللقب

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ميسي

السنغال

ليفربول

كريستيانو

ساديو ماني

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعب سايو ماني نجم منتخب السنغال المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي للحصول علي لقب "لاعب الأسبوع" ضمن قائمة المرشحين للحصول علي اللقب، وذلك بعد تألقه في لقاء ليلة أمس أمام بايرن ميونخ وسجل خلاله هدف.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ضمت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب ساديو ماني.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو ماني "هدفين" في فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 – 1.

أما ليروي ساني فسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى في فوز مانشستر سيتي على شالكه الألماني بسباعية نظيفة، بينما سجل ليونيل ميسي "هدفين" وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو ماني "هدفين" في فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 – 1.


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