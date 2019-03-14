"الرى" للمواطنين: "متخافوش على المياه"

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الدكتور يسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري
الدكتور يسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري

إيمان هاني

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أكد الدكتور يسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري، أن الدورات التدريبية التي عقدتها المراكز البحثية التابعة لوزارة الري لعدد من المتدربين يبلغ عددهم 31 متدربا من 21 دولة أفريقية لمواقبة نوع المياه، تستهدف رفع القدرات العملية لدى المتدربين في تحديد نوعية المياه.

وأضاف "خفاجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن أغلب دول أفريقيا تعاني من مشاكل خدمات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى تلوث المياه، ولذلك يتم مراقبة نوعية المياه، للتأكد من صلاحيتها.

وأكد أن مصر تريد أن تصل برسالة إلى الأشقاء في أفريقيا، وهى أن مصر تسعى لنقل خبرتها إلى الدول الأفريقية، وأن مصر حريصة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه في دول أفريقيا، مؤكدًا أن مصر تمد يدها لأشقائها في أفريقيا بالتعاون.

ووجه خفاجي، رسالة لشعب المصري قائلا: "متخافوش علي المياه، الدولة بتعمل المستحيل عشان حصة مصر من المياه متتأثرش".

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