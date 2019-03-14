إعفاء وحدات للقوات المسلحة من الضريبة العقارية

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نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 24 لسنة 2019 بشأن إعادة إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.

وجاء فى المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.

وجاء في المادة الثانية: تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم196 لسنة2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.


وبلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي 2017-2018، فى مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2016-2017.

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