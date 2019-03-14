بلاغ يتهم نادر فرجانى مدير مركز المشكاة بإهانة القضاء

14 مارس 2019 - 12:37 م

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2694 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه نادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب بإهانة القضاء واعضاء النيابة العامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، حيث كتب تدوينة (آخر ضلالات وكلاء النائب العام، إجراء أجهزة القهر والبطش، بلا أساس فى صحيح القانون)، وهو ما يمثل إهانة سب وقذف فى حق الهيئة القضائية واعضاء النيابة العامة، وهو ما دأب عليه فرجانى خلال الفترة الأخيرة من توجيه عبارات السباب فى حق مؤسسات الدولة.

وأضاف محمود أن فرجانى ومن خلال صفحته الرسمية أصبحت تصريحاته وتدويناته التى يوجه فيها إهانات وشتائم للدولة المصرية ومؤسساتها، مادة يومية على القنوات الداعمة والراعية للإرهاب وتقوم بنشرها، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن القومي المصري.

وتابع محمود فى بلاغه أن فرجانى وهو مدير أحد مراكز التنمية البشرية، على اتصال دائم بجماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربة للخارج، وانه يتلقى عبر مركزه تمويلات مشبوهه للإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وهو ما يعد تشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية، لتكدير الامن والسلم الاجتماعيين والإخلال من هيبة القضاء المصرى، وهى الأمور المؤثمة قانونا بموجب نص المادتين 133 و 184 من قانون العقوبات المصري .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع الجريمة التى ارتكبها نادر فرجانى فى حق مؤسسة القضاء، وإصدار أمر ضبط وإحضار لنادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب، ووضع اسمه على قوائم الممنوعيين من السفر لحين الانتهاء معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.