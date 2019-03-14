السمك في المنام غنائم وخير

14 مارس 2019 - 12:49 م

رؤية السمك مناماً..

التأويل..

السمك إذا عرف عدده فهو نساء وإن لم يعرف وكثر فهو مال مغتنم.

- ومن رأى في قعر البحر أو النهر سمكاً طرياً كباراً مجتمعة ورأى أنه يستخرجها كيف شاء أو يأكلها أو يقسمها فإنه يصيب غنائم كثيرة من مال بقدر ما استخرج من ذلك السمك ويصرفه إليه في منامه من أكله أو قسمه أو ادخره والحوت وزير الملك لأن البحر ملك والسمك جند الملك فإن كان السمك حياً طرياً فإنه يصيب جارية بكراً والسمك الكثير غنيمة مكروهة ومال كثير من جهة الملك يخاف محاسبته وأخذه وإن رأى أنه اصطاد السمك من البئر فإنه يكون لوطياً أو يتبع خادمة إنسان.

- ومن رأى أنه يصطاد سمكاً كباراً فإن ذلك يدل على منفعة وخير ومن يصطاد سمكاً صغاراً دل ذلك على ذهاب اللذة والمنفعة والسمك اللين القشر دليل خير لمن يريد الخديعة فيختفي أمره ويأخذ أموال الناس بمكر ويدل في سائر الناس على تعقد أمورهم وإبطائها ويدل على إبطاء الأعمال ورخاوتها والسمك الذي يسمى بنياً دليل خير لمن أراد أن يشارك الآخر والسمك الذي ليس له قشر وكل ما كان من ذلك الجنس طويلاً يدل على أعمال باطلة وتعب ورجاء لما لا يتم لأنها تزلق من الأيدي والسمك الذي يكون في العيون دليل خير يسير وإن رأى الإنسان سمكاً ميتاً في داخل البحر فإنه دليل رديء وهو خاصة يدل على رجاء لا يتم.

- ومن رأى سمكاً حياً ورأى أنه يأخذه من الماء أو غيره فيأكله فإنه دليل منفعة.

- ومن رأى سمكة في فراشه فإنه دليل رديء لمن يسير في البحر ولمن كان مريضاً فالسائر في البحر شدة تصيبه والمريض يشتد وجعه بالرطوبات ومن اصطاد السمك من ماء كدر أصابه هم شديد.

- ومن رأى أنه يأكل سمكاً حياً بلغ الملك وإن رأى أنه يصطاد سمكاً من ماء صاف فإنه يرزق رزقاً وإن ولد له ولد كان سعيداً والمالح منه إصابة غم من ملوك.

- ومن رأى أنه يأكل السمك المالح أصابه تعب وشدة وقيل السمك إذا بلغ أربعة كان نساء وإذا كان أكثر من أربعة فهو غنائم وأموال وإذا رأى السمك على فراشه وكان مسافراً في البحر دل على شدة ويخشى عليه من الغرق لأنه ضاجعه والسمك المالح يدل على خير ومال باق لأن الملح يحفظ السمك من التلف وقيل هو هم.

- ومن رأى سمكة خرجت من فرجه وله امرأة حامل تلد له جارية والسمك المقلو يدل على إجابة دعوة وقيل السمك المشوي سفر في طلب علم. والكبار من السمك أموال وغنائم والصغار هموم لأن شوكه أكثر من لحمه ويشق على آكله وإن رأى سمكاً فيه كبار وصغار فلا بأس به ويدل على الرزق. والسمكة العظيمة إذا أمسكت فإن الباغي والثائر يهلك.

- ومن رأى أنه يأكل سمكة منتنة ويدع بين يديه طعاماً طيباً فإنه يأتي نكاحاً حراماً ويدع من النساء حلالاً.

- ومن رأى أنه طلب حوتاً أو بركة فانفلت منه فإن غريمه يريد أن يجحد ماله ولا يقدر عليه إلا بخصومة شديدة.

- ومن رأى حوتاً في حوض أو بركة فاتحاً فاه فإنه سجن له.

- ومن رأى أنه أصاب في بطن سمكة لؤلؤة أو لؤلؤتين أو أكثر فإنه يصيب من امرأة مالاً أو ينال ولداً غلاماً أو ولدين ذكرين أو أكثر على قدر اللؤلؤ فإن أصاب في بطنها خاتماً فإنه دولة لصاحب الرؤيا وعز يرجع له.

- ومن رأى سمكة خرجت من ذكره تولد له جارية وإن خرجت من فيه تكلم بكلام محال في امرأة ومن أصاب سمكة ووجد في بطنها شحماً فإنه يصيب امرأة وينال منها مالاً وخيراً، وصيد السمك في البر ارتكاب فاحشة وقيل إنه خبر سار ومن صاد سمكاً له شوك وقشر فهو فضة محروزة أو ذهب يجب فيهما حق لله تعالى لأنه لا يحل أكله ولا يطيب إلا بما يخرجه منه فهو كزكاة المال الذي لا يطيب لصاحبه إلا بإخراج زكاته.

وإن رأى السمك طافياً على وجه الماء دل على تسهل الأمور وقرب البعيد وإظهار الأسرار. والقرموط يدل على الإحسان للأيتام أو الغرباء. ومن انكشف له البحر وتناول منه سمكاً أو جوهراً اطلع على علم من غيب الله تعالى واتضح له الدين واهتدى إلى السبيل فكانت عاقبة أمره في ذلك عقبى حسنة. والله أعلم.

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