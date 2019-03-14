طفل جزائري يشعل مواقع التواصل: "الجزائر ليست سوريا"

14 مارس 2019 - 12:56 م

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديولطفل جزائري، ظهر ضمن الحراك الجماهيري في الجزائر.

وعبر الطفل الجزائري عن فرحته بالحراك الذي تشهده بلاده، والذي أجبر رئيس البلاد على اتخاذ قرار عدم الترشح لولاية خامسة، حيث قال الطفل: "الشعب هو من يختار، الشعب هو السلطة".

وقال الطفل وهو يبكي من شدة فرحه لانتصار الشعب الجزائري في اتخاذ قراره، موجها كلامه إلى رئيس مجلس الوزراء السابق "أحمد أويحيى قائلاً: "يا أويحيى الجزائر ليست سوريا"، وسط تصفيق وإعجاب المتظاهرين الذين التفوا حوله.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الجزائر المكلف نور الدين بدوي ، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية ، خلال مؤتمر صحفي تم عقده صباح اليوم الخميس .

وأكد بدوي أن الوضع العام للبلاد يشهد ظرفاً حساساً وتجاذبات تحول دون التوصل إلى التوافق ، وفقا لهذا تم تأجيل الانتخابات استجابة لإرادة الشعب .

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة ، حيث ستكون الحكومة الجديدة حكومة خبراء ، وستشهد مساهمة كل الأطياف السياسية بمن فيهم الشباب .