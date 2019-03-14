مرشد: نسعى بالتشريعات إلى إدخال المرأة فى جميع مجالات العمل

14 مارس 2019 - 12:59 م

قال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب يحاول تعزيز مكانة المرأة المصرية فى جميع الميادين، لافتًا إلى أنهم يحاولوا إعطاء المرأة حقوقها من خلال تشريعات بعض القوانين لصالحها مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأضاف مرشد خلال كلمته بندوة "قوة الوطن فى صحة المرأة"، التى نظمتها لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة، ضمن احتفالات المجلس بالمرأة المصرية فى 100 عام، أن المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، ونحن لا نمن عليها عندما نقوم بتكريمها أو ندعمها فهذا حقها الذى تستحقه.

وتابع: "نقوم الآن بمناقشة قانون الأحوال الشخصية الذى يعطى المرأة حقها، وأيضًا الطفل وقانون المرأة المعيلة الذى نتمنى إصدارهم، كما أن المبادرات الصحية التى تبنتها الدولة مثل مبادرة 100 مليون صحة نرسم من خلالها الخريطة الصحية لمصر، وكذلك حملة الكشف على سرطان الثدى، وهناك حملة ممنهجة للكشف على المواطنين فى كل المحافظات التى كان يصعب الوصول إليها".