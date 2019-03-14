"الأرصاد" احذروا رياحًا تصل لحد العاصفة

14 مارس 2019 - 01:02 م



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس الذي شهدته البلاد بالأمس، دليل على بداية فصل الربيع في مصر مبكرًا عن موعده.



وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن من سمات فصل الربيع وجود موجات عدم استقرار سريعة وحادة، منوهًا بأن جنوب الصعيد وسيناء سيشهدان اليوم نشاط يصل لحد العاصفة على جنوب سيناء.



ولفت إلى أنه بحلول منتصف شهر مايو لن يكون هناك عواصف ترابية، مناشدًا السائقين عدم النزول إلى عرض البحر لارتفاع الأمواج.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، طقس الخميس 14 مارس 2019، حيث يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

