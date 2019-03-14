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بالفيديو.. سما المصري تهاجم ريهام سعيد

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سما وريهام
سما وريهام

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المصري لـ"ريهام سعيد": "بطلوا تاكلوا عيش على قفا الغلابة"

شنت الفنانة سما المصري هجومًا شرسًا على الإعلامية ريهام سعيد، ووصفتها بآلة النفاق بسبب تقديمها الولاء للرئيس السابق محمد حسني مبارك ومن بعده للإخوان.

ونشرت "سما" مقطع فيديو لريهام سعيد وكتبت في تغريدة لها: "كنت باحب الريس السيسي إمبارح وحبيته أكتر النهاردة.. الريس مبارك أبوك وأبويا وأبونا كلنا".

وتابع: "هو أنتوا ليه يامصريين عايزين تكرهوا الناس في الإخوان؟.. دي ريهام سعيد وده كلامها علي مر تاريخها النفاقي مع الحكام.. دخلت النفاق الإعلامي من أوسع أبوابه زيها ذي إعلاميين كتير وفاكرين أن الحاكم مصدقهم بس هو عارفيكوا واحد واحد ومرقد لكم.. كلهم عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك وفاكرين الناس مصدقه نفاقهم ده.. ريهام سعيد ميكس كل حاجة والعكس".

شاهد الفيديو..


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((انا كنت باحب الريس السيسي امبارح وحبيته اكتر النهارده))...((الريس مبارك ابوك وابويا وابونا كلنا))...((هو انتوا ليه يامصريين عايزين تكرهوا الناس في الاخوان؟؟))....دي ريهام سعيد ودا كلامها علي مر تاريخها النفاقي مع الحكام... اله نفاق متحركه...دخلت النفاق الاعلامي من أوسع أبوابه ذيها ذي اعلاميين كتير وفاكرين أن الحاكم مصدقهم بس هو عارفيكوا واحد واحد ومرقد لكم .....كلهم عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك وفاكرين الناس مصدقه نفاقهم دا....ريهام سعيد ميكس كل حاجه والعكس ??????????????????????

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