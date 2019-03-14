» بالفيديو.. سما المصري تهاجم ريهام سعيد

محمد الخرو
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((انا كنت باحب الريس السيسي امبارح وحبيته اكتر النهارده))...((الريس مبارك ابوك وابويا وابونا كلنا))...((هو انتوا ليه يامصريين عايزين تكرهوا الناس في الاخوان؟؟))....دي ريهام سعيد ودا كلامها علي مر تاريخها النفاقي مع الحكام... اله نفاق متحركه...دخلت النفاق الاعلامي من أوسع أبوابه ذيها ذي اعلاميين كتير وفاكرين أن الحاكم مصدقهم بس هو عارفيكوا واحد واحد ومرقد لكم .....كلهم عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك وفاكرين الناس مصدقه نفاقهم دا....ريهام سعيد ميكس كل حاجه والعكس ??????????????????????
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