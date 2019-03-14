» بالفيديو.. سما المصري تهاجم ريهام سعيد

14 مارس 2019 - 01:11 م

شنت الفنانة سما المصري هجومًا شرسًا على الإعلامية ريهام سعيد، ووصفتها بآلة النفاق بسبب تقديمها الولاء للرئيس السابق محمد حسني مبارك ومن بعده للإخوان.





ونشرت "سما" مقطع فيديو لريهام سعيد وكتبت في تغريدة لها: "كنت باحب الريس السيسي إمبارح وحبيته أكتر النهاردة.. الريس مبارك أبوك وأبويا وأبونا كلنا".



وتابع: "هو أنتوا ليه يامصريين عايزين تكرهوا الناس في الإخوان؟.. دي ريهام سعيد وده كلامها علي مر تاريخها النفاقي مع الحكام.. دخلت النفاق الإعلامي من أوسع أبوابه زيها ذي إعلاميين كتير وفاكرين أن الحاكم مصدقهم بس هو عارفيكوا واحد واحد ومرقد لكم.. كلهم عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك وفاكرين الناس مصدقه نفاقهم ده.. ريهام سعيد ميكس كل حاجة والعكس".





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