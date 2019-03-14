عاطلان يصعقان فتاة حتى الموت بعد ممارسة الرذيلة معها

14 مارس 2019 - 01:14 م

كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة فتاة قاصر وتبين أن عاطلين وراء قتلها ومحاولة التخلص من جثتها بمنطقة إمبابة.

الواقعة بدأت عندما اشتبهت قوة أمنية أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة في شابين ألقيا جوالا من أعلى الكوبري، وتحركا بسرعة بطريقة تثير الارتياب، وطاردتهم القوة وألقت القبض عليهما، وبالفحص والبحث عن الجوال تبين العثور بداخله على جثة فتاة، وبجثتها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

بمواجهة المتهمين أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال، اعترفا بأنهما تربطهما علاقة آثمة مع الضحية، واكتشف أحدهما أنها غافلته وسرقت هاتفه المحمول أثناء ممارستهما العلاقة، وعندما اشتبها فيها وواجهاها أنكرت في البداية ثم بعد اعتداءات متكررة أقرت بسرقته، وبعد أن أعطته لصاحبه استمرا في ضربها وصعقها بالكهرباء إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتابع المتهمان أنهما استقر في ذهنهما ضرورة التخلص من الجثة قبل أن يفتضح أمرهما، فقاما بلفها داخل جوال واستقلا توك توك وحاولا التخلص منها بمكان ضبطهما.

بالعرض على اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.