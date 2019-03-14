أم تقتل ابنتها بسبب علاقة غرامية مع عشيقها بدار السلام

14 مارس 2019 - 01:18 م

أقدمت سيدة على قتل طفلتها بوصلة تعذيب بسبب تهديدها بإبلاغ والدها بعلاقتها مع أحد الأشخاص، ولقيت الطفلة مصرعها ونقلت للمستشفى بدار السلام.

وتلقى قسم دار السلام، بلاغًا من مفتش الصحة بداخل أحد المستشفيات، بوصول طفلة جثة هامدة وشكه فى وفاتها لوجود آثار تعذيب بها بعدما أحضرتها أسرتها الى المستشفى لاستخراج تصريح بالدفن.

وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من التحريات أن الجثة لطفلة" ايه. م"، 6 سنوات، وأن والدتها "حنان"، 42 سنة، مطلقة وسيئة السمعة وراء ارتكاب الواقعة، وقامت بتعذيبها لقيام الطفلة بإخبارها بأنها ستكشف لوالدها علاقتها بأحد الأشخاص بعد رؤيته اكثر من مرة يأتى للمنزل، وألقى القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة.