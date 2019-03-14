رعب فى الغربية بعد انهيار منزل من 3 طوابق

انهار منزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة شارع الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ما أثار الرعب في قلوب المواطنين، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية سعيًا لإنقاذ المواطنين والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.