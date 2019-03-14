رعب فى الغربية بعد انهيار منزل من 3 طوابق

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انهار منزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة شارع الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ما أثار الرعب في قلوب المواطنين، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية سعيًا لإنقاذ المواطنين والتأكد من وجود ضحايا من عدمه. 

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط عقار سكني بمنطقة شارع الجلاء. 

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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