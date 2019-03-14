15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع زيوت

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ماس كهربائى وراء حريق مصنع مكرونة

أحمد الشربينى

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نشب حريق هائل داخل مصنع زيوت على مساحة 800 متر اليوم الخميس، بمدينة السادس من أكتوبر، وأصيب 4 رجال من الحماية المدنية وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بأكتوبر بنشوب حريق هائل فى مصنع زيوت فى المنطقة الصناعية الأولى وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ15 سيارة إطفاء بمشاركة العميد خالد المراكبى مدير قطاع أكتوبر والعقيد علاء خلوصى مدير قطاع الإطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد.

وأسفر عن الحريق إصابة 4 من رجال الإطفاء ما بين حروق وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، فيما التهمت النيران المصنع بالكامل و قدرت الخسائر بـ 40 مليون جنيه، وسيقوم المعمل الجنائى بحسر الخسائر والوقوف على الأسباب النهائية للحريق.

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