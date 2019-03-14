بشرى سارة من "التأمين الصحي" لأهالي الصعيد

14 مارس 2019 - 01:31 م

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهدف الرئيسي من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة هو نشر الخدمات الصحية على مستوى جميع محافظات مصر.

وأضافت في تصريحات خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أنه في شهر نوفمبر الماضي تم فتح لجنة طبية في محافظة الأقصر ثم تم استكمالها مؤخرًا بافتتاح وحدة لعلاج مرض التصلب العصبي المتناثر MS وفيها يتلقى المريض العلاج، موضحة أن هذا المرض يصيب الشباب من عمر 15: 45 عاما وهو مدمر ويضرب أي جزء في الجسم ولا يعود لحالته مرة أخرى.

وافتتحت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، اليوم، الخميس، أول مركز لعلاج مرضى التصلب المتناثر فى الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم انتظار الأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحها للمركز بمحافظة الأقصر بمقر فرع التأمين الصحى بالمحافظة، أن مرض التصلب المتعدد من الأمراض التى يظل المريض يعالج منها مدى الحياة لافتة إلى أن مصر بها عدد غير محدود من مرضى التصلب المتعدد.