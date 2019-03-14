اجتماع فنى بالأهلى بشأن مباراة شبيبة الجزائري

14 مارس 2019 - 01:36 م

يعقد الأورجاني مارتن لاسارتي، اجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في الثانية بعد ظهر غدٍ الجمعة في أحد الفنادق بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، إضافة إلى مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري، وكذلك طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، في حضور مسئولي مديرية أمن الإسكندرية.

يشهد الاجتماع الاتفاق على الأمور التنسيقية والتنظيمية كافة للمباراة، وكذلك الزى الخاص بالفريقين، وترتيبات وصول وخروج اللاعبين قبل وبعد المباراة.