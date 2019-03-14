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أب يقتحم مدرسة بسلاح رشاش

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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

وكالات- الدويني فولي

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اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلاً بسبب اقتحامه لإحدى المدارس، وهو يحمل سلاحًا رشاشًا، بعدما اتصل به ابنه، وشكى إليه بسبب تعرضه للتنمر من أستاذه.

ووفقًا لما نقلت "سكاي نيوز عربية"، عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرجل يدعى "كريستوفر فريمان"، تلقى اتصالًا هاتفيًا من ابنه، يوم الاثنين، الماضي، وأبلغه ابنه، بأن مدرسه يعامله بطريقة سيئة للغاية.

ويدرس الابن في المرحلة الإعدادية، بمدينة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث اتصل بوالده، وهو يجهش بالبكاء، وقد روى له ما حدث من مدرسه بالفصل الدراسي.

فحضر الأب مسرعًا، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى المدرسة، وهو يحمل سلاحه الرشاش النصف آلي، قائلًا:" أريد رؤية الشخص الذي اعتدى على ابني".

 فيما قامت عناصر الشرطة، باعتقال الأب على الفور، ووجهت له تهمة حيازة سلاح وشنه هجوم على مدرسة، ثم حددت كفالة لإخراج الأب قدرها 75 ألف دولار.


وقال الأب، في حواره مع "واشنطن بوست"، إنه لم يكن ينوي إيذاء أي شخص بسلاحه.


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