مؤسسة دولية: سوق الهواتف المحمولة في حالة «انتعاش» بمصر

14 مارس 2019 - 02:01 م

نشرت مؤسسة البيانات الدولية،آي دي سي، تقريرا حديثا، يتعلق بمستقبل الهواتف المحمولة في مصر، موضحة أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حالة من الانتعاش غير مسبوقة . وشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر شحنات بلغ مجموعها 14.4 مليون وحدة في عام 2018 ، وفقًا لآخر البيانات للمؤسسة .



تُظهر البيانات أن "الشحنات ارتفعت بنسبة 7.5? على أساس سنوي ، مما يمثل تحولا ملحوظًا من الانخفاض بنسبة 20.6? في عام 2017 ، وذلك عندما أعيق أداء السوق بسبب احتياطيات العملات الأجنبية المحدودة، عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري. بينما شكلت الهواتف الذكية نسبة 63.8 ? من وحدات السوق في عام 2018 ، زادت شحنات هذه الأجهزة بنسبة 3.4 ? فقط على أساس سنوي.



وبدلاً من ذلك ، كان نمو السوق الإجمالي مدفوعًا بفئة الهواتف المميزة ، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 15.4? مقارنة بنفس الفترة. ومن جانبه، قال طاهر عبد الحميد ، كبير محللي الأبحاث في آي دي سي: "يرجع زيادة النمو لفئة الهواتف الذكية إلى الانخفاض العام في القوة الشرائية للمستهلكين في مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء".



وأشار "عبد الحميد" الي ان من بين بائعي الهواتف الذكية في السوق ، شهدت شركات "Huawei و Oppo و Xiaomi " الأسرع نموًا في عام 2018. كما واصلت شركة سامسونج ريادتها من حيث إجمالي الشحنات لعام 2018 ككل ، على الرغم من أن هواي احتلت المرتبة الأولى في النصف الثاني من العام، والتي تعتبر أول مرة تنافس فيها شركة سامسونج عن المركز الأول منذ عام 2012. ونوهت المؤسسة ، أن العلامة التجارية المحلية SICO بدأت في الإنتاج في الربع الأول من عام 2018 ، وحققت 2.0? من حجم سوق الهواتف الذكية لهذا العام.



بينما في المستقبل، تتوقع المؤسسة أن يظل السوق المصري في طريقه إلى الانتعاش ، مع توقع ارتفاع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 0.8? على أساس سنوي في عام 2019. ومن المتوقع ايضا أن تنخفض شحنات الهواتف البسيطة والتقلدية، بنسبة 13.7? على أساس سنوي ، في حين أن شحنات الهواتف الذكية ستزداد بنسبة 9.0 ? حيث أصبحت هذه الأجهزة بأسعار معقولة وميزات اكثر .



وفي هذا الشأن، عقب عبد الحميد أن "هناك موجة جديدة من العلامات التجارية الصينية ستدخل السوق، اذا سيراقب السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه العلامات التجارية لديها ميزانيات تسويقية كبيرة لسوق المصري في عام 2019". وأضاف : "السوق المصري كبير وديناميكي ، وعلى الرغم من أن المصاعب العالمية للاقتصاد الكلي سيكون لها تأثير قوي، فإن التحول من الهواتف التقلدية إلى الهواتف الذكية سوف يستمر بسبب ديناميكية البلد".