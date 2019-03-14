"الإفتاء" تحسم الجدل بشأن زواج القاصرات

14 مارس 2019 - 02:03 م



أكدت دار الإفتاء المصرية أن زواج القاصرات حرام شرعًا، ومخالف للقانون، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع، ويوضح فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن زواج وما يؤدي إلى تماسكها واستمرارها.



وجاء في الفيديو: "بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر".



وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، مشددة على وجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات. مضيفة: القاعدة الشرعية تقرر أن: «دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح».



شاهد الفيديو..





