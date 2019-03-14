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التأمين الصحى: افتتاح لجنة خاصة بمرضى التصلب العصبى المتناثر

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متابعات حنان حمدتو

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قالت سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنهم افتتحوا لجنة خلال شهر أكتوبر الماضي، خاصة بعلاج مرض التصلب العصبي المتناثر والمعروف بمرض "MS"، مشيرًا لى أنهم استكملوها بافتتاح وحدة الحقن الخاصة بالمرض في الأقصر.

وأضافت عبد الحميد فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يهدف إلى نشر الخدمات التأمينية بجميع المحافظات.

وتابعت أن تلك اللجنة معنية بالحصول على قرار العلاج، والحصول على العلاج نفسه من نفس المكان، دون أن يضطر المريض إلى السفر، موضحةً أن هذا المرض مدمر يصيب الشباب من سن 15 عامًا.


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