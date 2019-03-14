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تأجيل محاكمة نائب مرشد الإخوان لـ 4 يونيو

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

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تأجيل محاكمة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة لـ25 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أمين إبراهيم أمين، اليوم الخميس، محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، و16 آخرين متهمين بتكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، إلى جلسة 4 يونيو المقبل.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات، اليوم الخميس، فإن قرار المحكمة بالتأجيل جاء لاستكمال سماع المرافعة.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 من شهر فبراير عام 2014، وتولت النيابة العامة التحقيقات معهم، ووجّهت لهم تهم الانتماء لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم.


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