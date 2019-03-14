زيدان يعقد صفقة برتغالية بنكهة برازيلية للريال

14 مارس 2019 - 02:13 م

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني صفقته الأولى مع نادي بورتو البرتغالي حيث ضم اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الفريق البرتغالي إلى صفوفه.





ويعد انتقال "ميليتاو" الي صفوف الفريق الملكي هى أولى صفقات "يدان" بعد عودته لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.





وأعلن نادى ريال مدريد، عبر الموقع الرسمى على الإنترنت، أنه تم الاتفاق بشكل رسمى مع مسئولى بورتو على ضم البرازيلى إيدير ميليتاو مدافع الفريق البرتغالى بدءًا من الموسم المقبل ولمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025.





إيدير ميليتو البالغ من العمر 21 عامًا من المواهب الفنية داخل صفوف بورتو البرتغالى، حيث شارك مع فريقه 34 مباراة بالموسم الجارى وأحرز 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.





ويسعى فريق ريال مدريد لتدعيم صفوف الملكى من أجل منح الفرصة للفرنسى زين الدين زيدان لبناء فريق قوى قادر على حصد البطولات الموسم المقبل.



