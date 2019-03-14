"الاتصالات" تصدر قرارًا بشأن المقبلين على بناء منشآت

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متابعات حنان حمدتو

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البناء

عمرو طلعت

قرر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان خاطبه بقبول طلبه بعد مخاطبة الجهات المختصة.

وقال طلعت خلال استقباله بالقرية الذكية لوفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، للاستماع إلى عرض تقديمي من شركة القرى الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية بمقر شركة القرى الذكية (pavilion): "خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن يطبق من ضمن اشتراطات كود الإسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبنى جديد".

وأكد أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقاري، بل هي مقامة لنهضة صناعة الاتصالات في مصر من خلال معاهد تدريب للإرشاد، لافتًا إلى إنشاء مراكز بحوث وتطوير في الجامعات هدفها تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظريًا.


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