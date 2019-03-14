وزير خارجية الجزائر: نحن مقصرون

14 مارس 2019 - 04:10 م

اعترف وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، بتقصير الدولة في حق الشباب، مؤكدًا أن كل المؤسسات ستواصل عملها حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائرية، بأنه يجب إعطاء الشباب "حقهم وتعويضهم عن الفترة السابقة في تشكيل الحكومة الجديدة"، مبديًا رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.