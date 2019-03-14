«الأرصاد»: أمطار على هذه المناطق غدًا

14 مارس 2019 - 04:26 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومنال متوقع أن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع الخبراء أيضا، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

أما فيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتكون:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 18 والصغرى 12

سوهاج العظمى 25 والصغرى 11

قنا العظمى 25 والصغرى 13

أسوان العظمى 26 والصغرى 16