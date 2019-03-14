البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

14 مارس 2019 - 04:29 م

تراجعت معظم مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.6 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 831،259 مليار جنيه، متأثرًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.65%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15026 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.35%، وسجل 2453 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.52%، ووصل إلى مستوى 697 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%، مسجلًا 1771 نقاط.