«عبد الرحيم» يكشف برنامج أعمال «عمومية الصحفيين»

14 مارس 2019 - 04:33 م

قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين يبلغ 9256 زميلًا، وإن المسددين للاشتراك ممن لهم حق التصويت بلغ حتى آخر إحصاء اليوم 8670 زميلًا، بينما يبلغ عدد غير المسددين ممن لا يحق لهم التصويت إلا بعد سداد الاشتراك 586 صحفيا، موضحًا أنه يحق لهم التصويت بعد سداد الاشتراك، كما يجوز التسديد في نفس يوم الانتخابات.

وأضاف «عبدالرحيم» في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجمعية العمومية تكتمل بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم 2167 صحفيًا من أعضاء الجمعية، يتوزعون على 31 لجنة، مشيرًا إلى أن جميع الأعضاء المشتغلين موزعون على 31 لجنة، سواء المسددين منهم أم لا، وغير المسددين يقعون في اللجنة رقم 30، ويحق لهم التصويت إذا ما سددوا الاشتراك في نفس اليوم.

ولفت إلى أن النقابة العامة تضم 30 لجنة، وأن اللجنة رقم 31 توجد في الإسكندرية، ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين بها حوالي 176 منهم 172 مسددون للاشتراكات وأربعة غير مسددين.

ونوه «عبدالرحيم» بأن اجتماع الجمعية العمومية يبدأ عقب الانتهاء من اكتمال النصاب بحضور الربع، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، مؤكدًا أن عملية التصويت لن تبدأ إلا عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية وتلاوة القرارات والتوصيات، وأنه لن يسمح بحضور اجتماع الجمعية العمومية إلا لأعضاء النقابة المشتغلين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مركز صحفي وإعلامي بالطابق الثاني من النقابة مزوّد بأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت للزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام. كما تم تخصيص أحد المصاعد بالنقابة لكبار



