مهاب مميش: وقعنا عقودًا تجاوزت مليار دولار

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وكالات

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قناة السويس

استثمار

مميش

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، أن المنطقة الاقتصادية ستكون إحدى أهم المناطق الاقتصادية في العالم، لافتاً إلى نجاح الهيئة في ذلك من خلال توقيع عقود تتجاوز المليار دولار.

وتوجه "مميش"، خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة، بما يؤكد على أهمية المشروع ونتائجه التي بدأت تؤتي ثمارها في وقت قصير.

وقال مميش إننا في المنطقة الاقتصادية نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للعمل على تطوير المنطقة والمشروعات التنموية بها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتكون المنطقة في قلب منطقة التجارة بالعالم، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن مشروعات المنطقة الاقتصادية تتقدم يوما بعد يوم وسيقوم اليوم رئيس الوزراء بتفقد البنية التحتية للمشروعات لكي نستفيد من توجيهاته والعمل على تنفيذها.

وأكد الفريق مميش على وعده للشعب المصري بأن تكون المنطقة الاقتصادية إحدى أهم المناطق الاقتصادية في العالم، لافتاً إلى نجاح الهيئة في ذلك من خلال توقيع عقود تتجاوز المليار دولار، واستمرارها في تطوير جميع أراضي المنطقة من خلال تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.


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